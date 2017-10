Zat de Videoref er naast? Vormer, bevoorrechte getuige bij de twee discutabele fases, reageert

door Sander De Graeve vanuit Brugge

Ruud Vormer over de strafschop én de mogelijke overtreding die de 4-1 voorafging

Foto: © photonews

Wie als argument aanvoerde dat de Videoref wat emotie zou wegnemen, is er alvast aan voor de moeite. Ook in Brugge was het achteraf een thema.