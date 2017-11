Opmerkelijk: Genk-speler, ex-Anderlechtaanvaller én ex-Buffalo genomineerd voor Beste Afrikaanse Voetballer

Samatta, de centrumspits van Racing Genk, is immers één van de dertig genomineerden. De aanvaller uit Tanzania was in het voorbije seizoen in alle competities goed voor 21 goals en 6 assists.

Naast Samatta zijn nog twee oude bekenden genomineerd. Junior Kabananga, ex-Anderlecht, en William Troost-Ekong, ex-AA Gent, staan ook in de mooie lijst.

Dit zijn de genomineerden

1. Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly)

2. Bertrand Traore (Burkina Faso & Lyon)

3. Cedric Bakambu (DR Congo & Villareal)

4. Christian Atsu (Ghana & Newcastle)

5. Christian Bassogog (Cameroon & Henan Jianye)

6. Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns)

7. Eric Bailly (Cote d'Ivoire & Manchester United)

8. Essam El Hadary (Egypt & Al Taawoun)

9. Fabrice Ondoa (Cameroon & Sevilla)

10. Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco)

11. Jean Michel Seri (Cote d'Ivoire & Nice)

12. Junior Kabananga (DR Congo & Astana)

13. Karim El Ahmadi (Morocco & Feyenoord)

14. Keita Balde (Senegal & Monaco)

15. Khalid Boutaib (Morocco & Yeni Malatyaspor)

16. Mbwana Samata (Tanzania & Genk)

17. Michael Olunga (Kenya & Girona)

18. Mohamed Salah (Egypt & Liverpool)

19. Moussa Marega (Mali & Porto)

20. Naby Keita (Guinea & RB Leipzig)

21. Percy Tau (South Africa & Mamelodi Sundowns)

22. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Borussia Dortmund)

23. Sadio Mane (Senegal & Liverpool)

24. Thomas Partey (Ghana & Atletico Madrid)

25. Victor Moses (Nigeria & Chelsea)

26. Vincent Aboubakar (Cameroon & Porto)

27. William Troost-Ekong (Nigeria & Bursaspor)

28. Yacine Brahimi (Algeria & Porto)

29. Youssef Msakni (Tunisia & Al Duhail)

30. Yves Bissouma (Mali & Lille)