Dat was vroeger zelfs in oefeninterlands wel eens anders. Ex-doelman bij de Rode Duivels Stijn Stijnen vindt het een goede zaak dat de doelman van Liverpool ook eens een kans krijgt. "Het is belangrijk dat hij een wedstrijd meepikt in aanloop naar het WK. Als er iets met Courtois gebeurt, zal hij er moeten staan", vertelt hij aan Voetbalkrant.com

Courtois is duidelijk nummer 1 in de rangorde. De beslissing van Martinez om te roteren met zijn doelmannen, kan goed zijn voor het vertrouwen van Mignolet. "Roteren met doelmannen is nooit goed, maar dit zie ik niet echt als roteren. Wel als een moment geven aan je doelman om te bewijzen dat je op hem kan rekenen wanneer dat nodig is.

Puur sportief gezien moet Simon zich niet meer bewijzen. Hij heeft zich al genoeg bewezen. Als hij een heel toernooi moet spelen en daarvoor nooit heeft gespeeld, is dat niet goed. Nu kan hij in een oefeninterland wedstrijdritme opdoen bij de nationale ploeg",

