🎥 Emotionele Neymar in tranen na betoog bondscoach

Neymar werd de laatste tijd afgeschilderd als een moeilijke jongen, die zowel met zijn coach bij PSG, als met de bondscoach niet overweg kan. De Braziliaanse selectieheer Tite schoot hem te hulp. "We werken nu al anderhalf jaar samen en ik ben het beu om te horen dat ik problemen heb met Neymar."

"Wij zijn niet perfect, wij zijn mensen en soms reageren we al eens op een verkeerde manier. We zouden moeten spreken over het karakter, de natuur en het grote hart dat Neymar heeft." Neymar hield het na die woorden niet droog, zoals u hieronder kan zien.