Verbist schept klare taal over meer eindverantwoordelijkheid bij de videoref: "Er verandert niets"

"We zijn gebonden aan een protocol dat de FIFA en de IFAB ons oplegt en houden ons daaraan zolang we nog in een testfase zitten. Er verandert niets", verduidelijkt Verbist. Een streep door de rekening van de Pro League, die meer eindverantwoordelijkheid bij de videoref willen leggen.

Niet mogelijk, volgens Verbist. "De eindbeslissing zal altijd bij de hoofdscheidsrechter op het veld blijven, zo schrijft IFAB voor. Omdat we momenteel nog in een testfase zitten, sta ik steeds open voor opmerkingen. Die kunnen we op het einde bundelen en doorsturen. De IFAB moet dan maar beslissen wat er daarna gebeurt."

Momenteel wordt er gepleit voor een loonsverhoging voor de videoref van 80 euro naar 350 euro per wedstrijd. Het is nog wachten op een akkoord van de clubs. Het voorstel moet alleen nog voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering en goedgekeurd worden", aldus Verbist.