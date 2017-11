Ceulemans posteert Lukaku voorlopig op 3, maar...: "Op een bepaald moment discussiëren we niet meer wie de beste ooit was"

Lukaku moet in de top 3 van de Caje Paul van Himst (1) en Erwin Vandenbergh (2) nog voor zich dulden. "Als hij zo blijft voortdoen, wordt Lukaku op termijn mijn nummer 1", zegt Ceulemans bij Voetbalkrant.com. "Nu kan hij echter nog groeien, en moet hij blijven bevestigen. Hij is op de goede weg."

Lukaku wordt ieder jaar beter en beter...

Dat Lukaku op z'n 24ste deze mijlpaal al heeft bereikt, vindt Ceulemans hoe dan ook straf. "Hij wordt ieder jaar beter en beter... Als hij dat niveau kan aanhouden, gaan we op een bepaald moment niet meer discussiëren over wie nu de allerbeste ooit was."

"Of Lukaku ook topschutter kan worden op het WK? Dat zal van de ploegprestatie afhangen. We hebben aanvallers van wereldniveau die hem kunnen bedienen. Kansen zullen we altijd creëren", besluit Ceulemans.