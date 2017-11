Roberto Martinez reageert als volgt op de kritiek van Kevin De Bruyne

Als wel vaker probeerde Martinez wat rond de vragen over De Bruyne te fietsen. "We zitten in een voorbereidingsperiode richting het WK. De kwalificatie is nu binnen, dus proberen we dingen uit. We zoeken naar zoveel mogelijk tactische varianten. Én we praten er ook over."

Kevin is een winnaar, daar wil ik niets aan veranderen

Om vervolgens toch in te gaan op de zaak De Bruyne. "Kevin is een winnaar, daar wil ik niets aan veranderen. Zijn kritiek was terecht. Het is niet slecht om je mening te uiten. Ik zal het er intern met hem over hebben."

"Of ik zijn frustratie kan begrijpen? Ja, de wedstrijd tegen Mexico lokte misschien wel wat frustratie uit. Maar nogmaals, we zitten in een periode om het WK voor te bereiden. Over zeven maanden zullen we klaar zijn", aldus Martinez.

