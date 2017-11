Duizenden supporters missen aftrap van België-Japan: "Het verkeer zit potdicht"

door Redactie



De verkeerssituatie rond het Koning Boudewijnstadion vormt vaak een probleem wanneer de Rode Duivels spelen. Dinsdagavond is het voor de gelegenheid in het Jan Breydelstadion te doen, maar daar is het zowaar nog erger.