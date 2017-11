Brugse politiemacht in volle paraatheid, vrees voor hooligans onder Duivelse supporters

Het stadsbestuur van Brugge vreest dat er hooligans van bepaalde Belgische clubs zich zullen mengen onder de supporters. En dus hebben ze extra veiligheidsmaatregelen uitgevaardigd. De politiemacht zal dan ook indrukwekkend zijn.

"We leggen de nadruk op een heel goeie mobiliteit, omdat er fans zullen zijn die de stad wat minder goed kennen, en anderzijds op een verhoogd politietoezicht. We hebben voldoende politiemensen in de omgeving. Er is geen alcoholverbod in het stadion, maar er mogen geen glazen gebruikt worden in de omgeving van het stadion", zegt Yves Rotty van de Brugse politie bij Sporza.

