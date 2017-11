Volgende Belgische club in buitenlandse handen: STVV wordt officieel Japans

door Johan Walckiers

Roland Duchâtelet heeft een akkoord met de Japanse overnemers

Roland Duchâtelet is zijn voetbalactiviteiten beu. In een eerste stap heeft hij nu Sint Truiden van de hand gedaan. De sterke man van de Limburgse club vond een akkoord met DMM.com, het Japanse onlinebedrijf. Vanaf 1 januari 2018 is de deal in voege.