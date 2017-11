🎥 Vertonghen over dat moment van frustratie: "Dacht dat er meer aan de hand was"

Zo keilde hij een bal loeihard de boarding in na een duel. Toch ging het toen niet om frustratie door het stroeve spel. "Ik had een tik gekregen op mijn knie, ik dacht dat het erger zou zijn, maar uiteindelijk viel het mee."

Goeie afsluiter

Hij was best tevreden over de laatste wedstrijd van 2017. "Ik sta hier met een goed gevoel, 2017 was een goed jaar voor ons en ik ben tevreden dat we dat ook goed hebben kunnen afsluiten."

"Het was goed voor het publiek ook dat die 1-0 er nog kwam. Dat Japan zoveel druk op ons zette? Dat hadden we verwacht." Verder wenste hij ook Lukaku nog proficiat met zijn nieuwe record. Bekijk hieronder de reactie van Vertonghen. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.