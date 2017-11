Vandenbempt ziet dat oefenmatchen meer kwaad dan goed deden: "Dit kan niet de bedoeling geweest zijn"

Vooral Roberto Martinez komt er niet ongeschonden uit. "Door deze twee matchen lijkt mij dat er opnieuw meer twijfel is rond deze bondscoach. Die had al niet echt gescoord, vooral met zijn communicatie rond de zaak Nainggolan. Hij heeft ook een paar vreemde dingen gedaan: Januzaj en Depoitre geen minuut laten spelen, Origi amper een kwartier, Mirallas plots laten invallen", aldus Vandenbempt.

De oefenmatchen legden de zwakke punten van de Duivels pijnlijk bloot. "Ik had wel de indruk dat de bondscoach begrepen had dat het resultaat tegen Mexico en Japan nu toch wel belangrijk was om een klein beetje de rust te bewaren", klinkt het iets milder.

"Ik zeg het nog eens: het zijn maar oefenwedstrijden, maar mijn indruk is toch dat ze de nationale ploeg in het algemeen meer kwaad dan goed hebben gedaan. Dat de Duivels met meer kopzorgen dan ervoor de winterstop ingaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest."