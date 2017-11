Louis Bostyn met ups en downs gestaag aan het timmeren aan weg naar boven: "De hele groten hebben ook ooit foutjes gemaakt"

"In Europa spelen? Zoiets doet altijd deugd, dus ik was erg blij dat ik mocht beginnen in Arnhem. Kunnen winnen daar, op zo'n manier geef me ook enorm veel vertrouwen", aldus Louis Bostyn na de Europese wedstrijd.

Het typeert de goalie van Essevee. Steevast met de voetjes op de grond, zonder al te hoog van de toren te gaan blazen. Nochtans: in acht wedstrijden in de Jupiler Pro League pakte hij drie clean sheets, in Europa scoort hij 1 op 2. "Een mooie beloning voor een wedstrijd, waar een doelman altijd wel voor gaat. Maar je kan het niet voorspellen wat er in een match gaat gebeuren."

Toch lijkt Bostyn stilaan gelanceerd. In de Super Cup maakte hij nog een foutje, waardoor Hanni kon scoren, maar daarna lijkt hij steeds te groeien in doel. Ondertussen heeft hij de concurrentiestrijd van Nicola Leali ogenschijnlijk gewonnen om voorlopig onder de lat plaats te nemen.

Ook de hele grote hebben in beginjaren foutjes gemaakt

"Ik heb dit seizoen al wat ups en downs gekend, dat klopt. Maar ik denk dat iedereen wel eens een foutje maakt, ook de hele grote hebben in hun beginjaren fouten gemaakt. Ik doe gewoon mijn best en dan zie ik wel waar ik uitkom.”

Rest de vraag: wat als ... Sammy Bossut na zijn buikspierblessure terug helemaal fit raakt? "Hij heeft al een mooie carrière gemaakt en ik leer veel van hem bij. In zo iemands voetsporen wil je zeker wel treden, voorlopig kan ik me enorm ontwikkelen bij Zulte Waregem."