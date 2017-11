Problemen in de verdediging bij de Duivels: "Er moet volgens mij heel wat gebeuren voor ik opgeroepen word"

Terwijl er toch heel wat geblesseerden waren, werd Engels ook deze keer niet opgeroepen. "Over de nationale ploeg wil ik eigenlijk niet spreken", aldus de speler van Olympiakos in Sport/Voetbalmagazine. "Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik weinig of geen kans maak. Alle jongens die opgeroepen werden tijdens de kwalificatiecampagne verdienen het meest een WK-selectie, want zij hielpen mee aan de kwalificatie."

Engels denkt dus niet dat hij erbij zal zijn. "Er moet volgens mij toch al héél veel gebeuren voor ik in aanmerking kom, hoor. Maar oké, stel dat ik alsnog word opgeroepen, dan zal mijn tas uiteraard snel klaar zijn. Want het is natuurlijk een eer om voor je land te spelen."