🎥 Zanger Belgisch WK-lied bekend: Brusselse rapper moet Duivels doen swingen naar wereldtitel

Op het wereldkampioenschap 2014 was het Stromae met het nummer "Ta Fête", die de Belgen representeerde. De KBVB kiest dus opnieuw voor een Brussels talent als muzikaal vertegenwoordiger van de Rode Duivels op een wereldkampioenschap.

Eden Hazard en Michy Batshuayi zijn grote fans van Damso. Ze verkondigen in onderstaande filmpje, gelost door de KBVB, het heuglijke nieuws aan hun muzikaal idool. In april volgend jaar zouden we weten hoe de song zal gaan klinken.