Standard-aanvaller haakt af voor wedstrijd tegen KV Oostende

Voor KV Oostende kwam de interlandbreak niet gelegen. Met drie opeenvolgende zeges zit de ploeg van trainer Adnan Custovic in een erg goede flow. Tegen Standard wil het zaterdagavond de zegemars verder zetten.

Standard-coach Sa Pinto kan naast de langdurig geblesseerden Fiore en Bokadi geen beroep doen op Duje Cop. De Kroatische aanvaller is nog steeds geblesseerd aan de voet. "We dachten dat hij dit weekend speelklaar zou zijn, maar bij de laatste testen bleek dat er nog steeds een barst is", aldus Sa Pinto op de persconferentie.

"De komende weken zullen we Cop dagelijks evalueren. Ik wil nog niet vooruitlopen op de zaken. We bekijken het week per week", besluit de Portugese coach. Dit seizoen lukte Cop één doelpunt voor Standard in de Jupiler Pro League. Tegen Lokeren op 24 september verscheen hij op het scorebord.

