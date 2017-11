Kans bij Anderlecht: "Als mijn inspanningen niet voldoende blijken, moet ik in januari misschien mijn conclusies trekken"

Harbaoui is tweede keuze, maar daar heeft hij nog begrip voor. "Ik begrijp dat Teodorczyk meer krediet heeft dan ik", vertelt Harbaoui in HLN. "Per slot van rekening was hij vorig seizoen topschutter. En heeft Anderlecht veel in hem geïnvesteerd. Ik train niet om tweede of derde in de pikorde te blijven."

Want het WK komt eraan en hij wil met Tunesië mee. "In de jaren dat ik vlot scoorde, speelde ik volledige matchen. Nu moet ik het soms met korte invalbeurten doen. Dat is niet makkelijk, maar het is aan míj om speeltijd af te dwingen. Ik weet dat ik het kan. Als mijn inspanningen niet voldoende blijken, moet ik mijn conclusies trekken. We zien wel in januari of in juni."

Elke week spelen

"Ik zou me, uit gemak, tevreden kunnen stellen met een plaats in de A-kern van Anderlecht. Wel, dat wil ik niet. Ik wil beslissend zijn - scoren en laten scoren. Zeker met het oog op het WK in Rusland met Tunesië. Als ik de selectie wil halen, moet ik wekelijks aan spelen toekomen - hier of elders. En als ik gelukkig wil zijn eigenlijk ook."

Volg Moeskroen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (18/11).