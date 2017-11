Thelin hoopt er straks bij te zijn in Rusland: "Andere spitsen zullen er ook alles aan doen"

Sinds Thelin zich speler van Waasland-Beveren mag noemen, zit hij altijd in de Zweedse selectie. De aanvaller gaat ervan uit dat als hij zijn niveau kan aanhouden, hij in juni ook in Rusland aanwezig zal zijn. "Als ik blijf goed presteren, ben ik er altijd bij. Zo simpel is het. Ik moet blijven werken, want andere spitsen zullen er ook alles aan doen."

Dat Zweden zich kwalificeerde ten koste van Italië, hield niemand voor mogelijk. "Het was geen evident parcours dat we moesten afleggen. Misschien hadden we her en der een beetje geluk, maar tactisch stonden we gewoon goed. In de heenmatch gaven we amper twee kansen weg. We verdienen het gewoon om naar het WK te gaan."

"Ik vond het geweldig om in San Siro te spelen. De Italiaanse fans zijn enorm gepassioneerd. De Italianen zouden hun leven geven voor het voetbal. Dat kon je ook zien na het laatste fluitsignaal. Iedereen lag op de grond te wenen", aldus de aanvaller in gesprek met Het Nieuwsblad.