Ex-succescoach Leicester City genoemd als nieuwe bondscoach van Italië: "Ik zal erover nadenken"

Ondertussen doen al verschillende geruchten de ronde wie Ventura vervangt bij de nationale ploeg. Gewezen Bayern München-trainer Carlo Ancelotti is de favoriet nummer 1, maar er zijn nog andere gegadigden.

Claudio Ranieri bijvoorbeeld. De huidige trainer van het Franse FC Nantes zegt niet neen tegen een uitdaging als bondscoach. "Of de vacature me interesseert? Ik zal er in ieder geval over nadenken.

Toch hangt het niet alleen van mij af. Ik moet eerst met de voorzitter Waldemar Kita praten", vertelt de ex-succescoach van Leicester City aan L'Equipe. Ranieri bekampt met Nantes momenteel de vijfde plek in de Ligue 1.