Lombaerts laat zich uit over toekomst bij de Rode Duivels: "Ze hebben me allemaal afgeschreven in het begin van het seizoen"

Lombaerts liet zich al eerder ontvallen dat hij niet meer op een selectie voor de Rode Duivels rekent. Of is er na enkele sterke prestaties bij Oostende opnieuw een opening? "Ik weet het niet", reageerde Lombaerts. "Ze hebben me allemaal afgeschreven in het begin van het seizoen."

'Oostende prioriteit'

"De weg omhoog is harder dan de weg naar beneden. Het kan dus snel terug gedaan zijn. We bekijken alles wedstrijd per wedstrijd en mijn prioriteit is nog steeds Oostende. Als het hier goed gaat, dan ben ik tevreden. We zien wel wat er komt. Ik denk dat de kans klein is dat Martinez me nog oproept. Maar als het blijft lopen zoals het nu loopt...", blijft Lombaerts hopen.

De Lombaerts van de laatste weken is natuurlijk dag en nacht verschil met de Lombaerts die in het begin van het seizoen niet van de bank kwam. "Ik voel me zeker anders dan in het begin van het seizoen. Iedereen heeft een aanpassingsperiode nodig. Ik voelde me fysiek niet goed, maar nu ben ik op en top fit. Dat is een groot verschil", besluit hij.