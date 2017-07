Koning Voetbal regeert weer met twee Royals tegen elkaar: Oulare direct aan aftrap, Stanciu...

"Hun ploeg is misschien nog niet volledig, maar de spelers die er zijn gaan voor elke morzel grond knokken. Dat weet je gewoon", klonk het gisteren bij Herman Van Holsbeeck. Antwerp haalde afgelopen week nog een verdediger en een spits met Arslanagic en Oulare. Beiden zullen waarschijnlijk direct moeten spelen bij gebrek aan concurrentie.

Met daarnaast ook nog jongens als Bolat, Haroun, Rodrigues en Hairemans kan The Great Old toch wel een op papier deftig team aan de start brengen. Maar van de automatismen zullen ze het niet moeten hebben, wel van de strijdlust.

Antwerp kan een degelijk elftal aan de aftrap brengen.

Dan verwacht je dat er bij Anderlecht wel al iets neergepoot is. Op de rechtsachter start waarschijnlijk de jonge Ghanees Sowah en Stanciu zal mogelijk plaats moeten ruimen door de terugkeer van Dendoncker. De vraag is waar Onyekuru in dat geheel past. Hanni zal waarschijnlijk toch weer op links moeten spelen.

Maar de plaats waar het meest naar gekeken zal worden, bevindt zich op de bank. Daar zal immers Davy Roef plaatsnemen. Vorig seizoen afgeschreven door Weiler, nu wil hij hem niet meer laten vertrekken. Sels maakte nog geen grootse indruk en de Zwitser wil Roef achter de hand blijven houden.