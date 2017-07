Sa Pinto en Standard beginnen zoektocht op eerherstel met verplaatsing naar KV Mechelen

Beide teams voerden heel wat wissels door in vergelijking met de vorige jaargang. KV Mechelen zag Jordi Vanlerberghe naar Club Brugge transfereren, terwijl ook Nils Schouterden en Nicolas Verdier (beiden naar Eupen) toch iets of wat verrassend niet meer welkom waren in het AFAS Stadion.

Coach Yannick Ferrera hoopt na het mislopen van play-off 1 vorig seizoen, dit jaar wel een gooi te doen naar de top zes. Hij kan daarvoor rekenen op de diensten van nieuwkomers Rob Schoofs (AA Gent), Andy Kawaya (Anderlecht) en Nicklas Pedersen (KV Oostende). De openingswedstrijd, meteen thuis tegen Standard, wordt een eerste echte test voor de manschappen van Ferrera.

Standard heeft dan weer een rampseizoen achter de rug en stelde met Ricardo Sa Pinto een ex-speler als trainer aan om zo het vuur in de Vurige Stede opnieuw aan te wakkeren. De Portugees staat voor een zware taak, want de Luikse supporters willen play-off 1 niet nog een keer mislopen. Standard kon een groot deel van de spelerskern bij elkaar houden, al zochten Eyong Enoh en Ibrahima Cissé andere oorden op.

Ex-Rouches gehaald

Met Sébastien Pocognoli en Paul-José Mpoku werden twee spelers met een Standard-verleden opnieuw naar Sclessin gehaald. Twee echte versterkingen op papier, net als de komst van de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa. Ook Uche Henry Agbo, overgekomen van Watford, liet al een goede indruk na.

Maar het is dit seizoen van moeten voor Standard. En dan is een resultaat op KV Mechelen geen overbodige luxe, want volgende week vrijdag al brengt KRC Genk - dat tegen Waasland-Beveren dure punten liet liggen - een bezoekje aan Standard.