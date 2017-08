Essevee wil ook voorbij STVV - dat met enkele ex-spelers afzakt: "Gevaar kan van overal komen"

Zulte Waregem heeft vertrouwen getankt na de 0-5 in Eupen. "Maar ook STVV heeft het vertrouwen te pakken door te winnen van Gent. Het wordt meer een test dan Eupen, misschien wel ja", is Michaël Heylen eerlijk voor het treffen.

"Het gevaar kan bij hen van overal komen. Met Ceballos of anderen door het midden, maar ook met voorzetten en iemand die hem kan binnenkoppen." Bij Essevee mogen ze dan nog blij zijn dat naast Antunes ook Vetokele geblesseerd is. "Want hij heeft een goede mentaliteit."

Baba is belangrijk geweest voor ons, maar ...

Ook Francky Dury zag STVV sterk voor de dag komen tegen de Buffalo's. "Het wordt moeilijk. Ze hebben een paar basisspelers zien vertrekken, maar hebben dat opgevangen met meerwaarde. We weten de kwaliteiten van een aantal van hun spelers."

Naast de geblesseerde Vetokele komen ook Kenny Steppe en Babacar Gueye terug naar de Gaverbeek. "Baba is sterk en stevig en speelde bij ons een aantal goede wedstrijden. Benieuwd wat we tegen hen kunnen doen. Hij is belangrijk geweest voor ons, maar soms moet je keuzes maken." Bij Essevee zijn Bossut (buikspieren), Madu (enkel), De Mets (voet – teen), Kastanos (hamstring) en Mühren (knie) out.