Essevee en Moeskroen willen bevestigen in top-6, eerbetoon voor vermoorde burgemeester

Essevee staat sowieso ook na speeldag 7 nog op een stekje in play-off 1, maar thuis tegen Moeskroen zal het graag willen winnen. Het komt dan naast de Henegouwers op plaats vier.

Moeskroen is erg goed begonnen aan het seizoen en Rednic wil erg graag verder doorbomen op dat elan, door ook te winnen aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem wil dan weer komaf maken met de nederlaag tegen Nice en tonen dat ze wel een en ander in hun mars hebben. "In België zie ik geen enkele ploeg zo snel omschakelen als Nice", besefte Francky Dury.

In de 71e minuut gaan de fans van Moeskroen hun deze week overleden burgemeester eren met een minuut applaus, ook voor de match is er een eerbetoon. Binnen de supportersgroepen van Essevee is al opgeroepen om mee te doen met de minuut applaus.

