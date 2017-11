Een overwacht gapend gat van 17 punten tussen twee pretendenten voor play-off 1, wat geeft dat in weekendopener?

Christian Benavente en Hassane Bandé zullen door menig scout worden bekeken, maar verder is het voor beide teams vooral zaak om de drie punten te pakken.

De troepen van Félice Mazzu staan stevig in play-off 1 en kunnen met een overwinning languit wegzakken in de zetel de rest van het weekend, terwijl Aleksandar Jankovic droomt van een 6 op 6 sinds hij de nieuwe oefenmeester is bij Malinwa.

Zwaar programma

Het programma voor Mechelen is erg lastig de komende weken, dus is elk punt dat gepakt wordt een gewonnen punt in de strijd tegen de degradatie. De winst tegen Kortrijk zal de voorbije twee weken op training wel het nodige vertrouwen gegeven hebben.

Charleroi likt nog wat de wonden: Remacle, Tainmont, Nurio en Willems zijn er allen niet bij, terwijl Mechelen onder meer De Witte recupereert in de kern. Of hij en Kolovos al klaar zijn voor 90 minuten? Dat is een andere zaak.

