LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

Club Brugge verloor begin november op het veld van Anderlecht. Kan blauw-zwart in eigen huis revanche nemen?

Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat voor Club Brugge en Anderlecht nog een belangrijke wedstrijd op het programma. Al is de inzet voor beide ploegen wel verschillend.

Andere belangen voor Club en Anderlecht

Club Brugge zag leider Union opnieuw uitlopen tot vier punten door de zege tegen Racing Genk. Die kloof wil blauw-zwart met een zege tegen paars-wit opnieuw tot één punt brengen.

Anderlecht won dan weer zijn laatste wedstrijden in de Belgische competitie en is bijna helemaal zeker van de top zes. Met een zege zou paars-wit helemaal zeker zijn en kan het de kloof met Club ook weer tot tien punten brengen.

Bijna dezelfde opstellingen bij Club en Anderlecht?

Bij Club Brugge is iedereen fit en wordt opnieuw dezelfde basiself verwacht aan de aftrap. Tresoldi zal wellicht opnieuw de voorkeur krijgen op Vermant in de spits, met Tzolis en Forbs naast hem op de flanken.



Bertaccini zou bij paars-wit dan weer een nieuwe kans krijgen in de basis, met onder meer ook Cvetkovic en Hazard in de aanval. Of zal dat te aanvallend zijn om straks op Jan Breydel te komen spelen?