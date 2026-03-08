Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 08/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?
Foto: © photonews

Club Brugge verloor begin november op het veld van Anderlecht. Kan blauw-zwart in eigen huis revanche nemen?

Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat voor Club Brugge en Anderlecht nog een belangrijke wedstrijd op het programma. Al is de inzet voor beide ploegen wel verschillend.

Andere belangen voor Club en Anderlecht

Club Brugge zag leider Union opnieuw uitlopen tot vier punten door de zege tegen Racing Genk. Die kloof wil blauw-zwart met een zege tegen paars-wit opnieuw tot één punt brengen. 

Anderlecht won dan weer zijn laatste wedstrijden in de Belgische competitie en is bijna helemaal zeker van de top zes. Met een zege zou paars-wit helemaal zeker zijn en kan het de kloof met Club ook weer tot tien punten brengen.

Bijna dezelfde opstellingen bij Club en Anderlecht?

Bij Club Brugge is iedereen fit en wordt opnieuw dezelfde basiself verwacht aan de aftrap. Tresoldi zal wellicht opnieuw de voorkeur krijgen op Vermant in de spits, met Tzolis en Forbs naast hem op de flanken. 


Bertaccini zou bij paars-wit dan weer een nieuwe kans krijgen in de basis, met onder meer ook Cvetkovic en Hazard in de aanval. Of zal dat te aanvallend zijn om straks op Jan Breydel te komen spelen? 

Prono Club Brugge - Anderlecht

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
83.04% 12.01% 4.95%
Populairste
2-1
(89x)		 2-0
(54x)		 3-1
(43x)

Vergelijking Club Brugge - Anderlecht

Positie

2
4

Punten

56
43

Gewonnen

18
12

Verloren

7
8

Gescoorde doelpunten

51
39

Doelpunten tegen

32
33

Gele kaarten

36
67

Rode kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

30
28
27
09/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
07/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Club Brugge Club Brugge
02/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
22/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
14/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 Club Brugge Club Brugge
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
28/08 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Club Brugge Club Brugge
04/10 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/11 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
16/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
11/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
21/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/12 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Club Brugge Club Brugge
27/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
