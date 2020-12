Spoelt Beerschot nederlaag tegen Eupen door met een overwinning op het veld van Moeskroen?

Bij Beerschot weten ze na vorig weekend opnieuw wat verliezen is. Ze staan nog steeds op de derde plaats in het klassement, maar bij een overwinning op het veld van Moeskroen deze middag, komen ze opnieuw naast KRC Genk aan de leiding.

Vorig weekend zorgde Eupen voor een verrassing door met 0-1 te winnen op het veld van Beerschot. Daardoor volgt Beerschot nu op de derde plaats in het klassement. Door het puntenverlies van KRC Genk tegen Anderlecht vrijdagavond, kan Beerschot wel opnieuw naast de Limburgers komen bij een overwinning op het veld van Moeskroen.

Moeskroen is voorlopig de hekkensluiter, maar de laatste weken draait het iets beter bij de club. In haar laatste twee wedstrijden kon Moeskroen geen punten pakken tegen Waasland-Beveren en OHL, maar in de drie matchen daarvoor haalde Moeskroen wel 7 op 9.

Komt Beerschot opnieuw mee aan de leiding of zorgt Moeskroen voor een verrassing?