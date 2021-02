Profiteert OHL in Jan Breydel van de omstandigheden bij Club?

Is er nog eens een ploeg die Club Brugge kan bedreigen? Blauw-zwart ontvangt vanavond OH Leuven en moet het nog steeds doen zonder een pak sterkhouders.

Bij OHL ruiken ze hun kans, want Noa Lang, Hans Vanaken, Mats Rits en Stefano Denswil ontbreken nog altijd bij de Bruggelingen. Maar Club bewees in Kiev wel dat ze kunnen rekenen op een ruime kern. Europees stond Nabil Dirar in de basis, maar de kans is groot dat dat vanavond Chong wordt. Okereke zou zijn basisplaats wel behouden.

Bij OHL is Malinov geschorst en kan Marc Brys geen beroep doen op de geblesseerden Schuermans, Duplus en Maertens. Schrijvers wordt deze keer wel in de basis verwacht tegen zijn ex-ploeg.

