Deschacht blijft maar vragen krijgen over Anderlecht: "Ik heb er mijn mening over..."

Olivier Deschacht is nog tot na Nieuwjaar uit met een schouderblessure. Maar hij ziet Zulte Waregem intussen wel een sterke reeks neerzetten. Zijn huidige ploeg staat zelfs acht punten voor Anderlecht, wat in zijn tijd nooit is voorgevallen.

Deschacht weet nu ook wel al dat er obligatoire vragen over Anderlecht zullen komen. "Ik volg álles bij Anderlecht. Ik heb daar ook mijn mening over, maar ik ga die nu niet ­verkondigen", zegt hij in HLN. "Ik wil niemand kwetsen, ik hoop ook dat het goed komt. Als het over 20 jaar nog eens over mij gaat, zal het altijd over Anderlecht gaan, niet over Lokeren of Zulte Waregem."

"Dat is nu al zo. Nadat we dit seizoen met 6-0 van Cercle wonnen, ging ik nog ergens iets eten. ‘Wat was dat nu weer?', kwamen ze me daar zeggen. Ik zeg: ‘Hoezo, we hebben net met 6-0 gewonnen?' ‘Maar neen, met Anderlecht', is het antwoord dan. Overál kom ik dat tegen. "

Zelfs toen hij net geblesseerd was... "Ik was in het hospitaal bijna aan het bleiten van de pijn en dan zegt die kine ­lachend: ‘Ik ben wel supporter van Brugge hé.' Ik zeg: ‘Maar ik speel nu bij Zulte!' Dat zal altijd zo blijven. Ik heb 600 wedstrijden gespeeld bij Anderlecht. Ik heb daar iets neergezet, maar ik heb ook alles te danken aan die club."