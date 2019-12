Francky Dury onder de indruk: "Volgend seizoen zal hij hier niet meer rondlopen"

Zulte Waregem zit in de halve finales van de Beker van België. Met dank aan zijn aanvallers, die opnieuw een prima wedstrijd speelden.

Saido Berahino was opnieuw weergaloos tegen Charleroi en maakte een geweldig doelpunt, na een prachtige fake: "Daar heb je heel veel kwaliteiten voor nodig. Het is een fantastische speler", aldus Dury over Berahino.

Belgische competitie

"We hebben hem zes weken lang echt gemist. Ik hoop dat hij een geweldig seizoenseinde zal spelen, want volgend seizoen loopt een speler met zo'n kwaliteiten niet langer rond in België. Dat is een zekerheid."

"De Belgische competitie is interessant om dat soort spelers te lanceren of opnieuw aan de oppervlakte te brengen. Kijk naar Osimhen of naar Bongonda vorig seizoen ... Maar je moet natuurlijk wat geluk hebben", kon er een lachje af bij de coach van Essevee.