De zoektocht naar de laagste stamnummers: 22. De Zebra's uit het Zwarte Land

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 22. Charleroi.

Neen, een prijs heeft Charleroi nog niet gepakt in zijn 115-jarig bestaan. Toch dromen Mehdi Bayat & co van meer dan enkel een prijs van meeloper. Het team doet het dit seizoen goed in de competitie en haalde ook de kwartfinales van de Beker van België.

Dit seizoen een prijs pakken? Dat lijkt ook niet meteen makkelijk voor het team dat in 1904 al reeds werd opgericht als een scherm- en voetbalclub, maar pas in 1907 in competitie inschreef bij de KBVB. Lange tijd bleef het team overigens ook acteren in de lagere regionen.

Vaste waarde

Pas in 1947 werd het team voor het eerst opgenomen in eerste klasse, waar het een decennium wist te verblijven. In de voorbije 72 jaar wist het team wel al 55 seizoenen op het hoogste niveau te acteren, waarmee ze een van de meer stabiele teams zijn geworden.

Sinds 2012 is het team opnieuw onafgebroken in Eerste Klasse A te vinden, de voorbije jaren werd een paar keer play-off 1 gehaald en er was zelfs eens een Europees avontuur te noteren voor de Zebra's, die dromen van meer in de toekomst.

Bekerfinales

In 1969 werden ze eens tweede in de competitie, in 1978 en 1993 werden bekerfinales verloren van respectievelijk KSK Beveren en Standard. De eerste keer Europees was al in 1969, de laatste keer in de Europese voorrondes van het seizoen 2015-2016.

Met René Thirifays (1949), Joseph Akpala (2008) en Jérémy Perbet (2016) hebben de Carolo's ook drie topschutters van het hoogste niveau in hun rangen. De betreurde François Sterchele werd er groot, Par Zetterberg rijpte er richting een Gouden Schoen en Anderlecht.

Raymond Mommens speelde er meer dan een decennium en is met 614 wedstrijden in de Jupiler Pro League nog steeds de recordhouder aller tijden, terwijl ook onder meer Enzo Scifo, Laurent Ciman, Dante en Toni Brogno en vele anderen er naam en faam maakten. De meest succesvolle coach is misschien wel Félice Mazzu, die vorige zomer naar Genk trok.

Erelijst:

Kampioen in tweede klasse in 1947 en 2012

Bekerfinalist in 1978 en 1993