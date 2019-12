Het Belgische voetbal gaat voor een volledige transparantie: reeks maatregelen goedgekeurd door de Pro League

Er gaan heel wat dingen veranderen in het Belgische voetbal. Er zouden namelijk heel wat maatregelen goedgekeurd zijn door de Pro League om het voetbal transparanter te maken. Ook zelfregularisatie wordt belangrijk.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt het voetbal zelfs de meest gecontroleerde sector van België. Er worden heel wat maatregelen genomen na het voetbalschandaal van een jaar geleden en een expertenpanel met onder meer fiscalist Michel Maus zal deze maatregelen uitwerken.

Eén van deze maatregelen is belangrijk voor makelaars, want zij krijgen een wettelijk statuut en hebben dus een vergunning nodig. Ze krijgen het pas als ze over een blanco strafblad beschikken. Een andere maatregel is dat de clubs zich moeten inschrijven in een preventieve witwaswetgeving. Ook de financiële zaken bij een transfer zullen gecontroleerd worden.

Het RSZ-regime kan voorlopig nog niet aangepakt worden en dus is het wachten op een nieuwe federale regering. De Pro League toont alvast de goede wil aan de politiek door de maatregelen goed te keuren.