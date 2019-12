Mohamed Salah niet tevreden over de arbitrage: "Hij heeft ons niet beschermd"

Liverpool speelt momenteel op het WK voor clubs en ze hebben het niet onder de markt gehad in de halve finale tegen Monterrey. Ze konden de 1-2 pas scoren in de slotfase. Mohamed Salah was niet blij met de arbitrage tijdens deze wedstrijd.

Liverpool had het moeilijk tegen de Mexicaanse club Monterrey (1-2). Mohamed Salah werd vrij veel aangepakt door de tegenstander en daar was hij na de wedstrijd niet tevreden over. "Het was een zware match met te veel inzet', klaagde de Egyptenaar op de persconferentie. Salah werd gekozen tot man van de match, maar de Mexicanen waren niet zacht voor de flankaanvaller. "Ze waren erg agressief. De scheidsrechter heeft ons niet beschermd. Ook al hebben we gelukkig onze kwaliteit bewezen en op het laatste moment gewonnen."