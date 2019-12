Preud'homme moet bekeruitschakeling aanvaarden: "We zijn tekortgeschoten, maar kunnen excuses inroepen"

Michel Preud'homme moest lijdzaam toekijken hoe Standard ondanks het maken van het eerste doelpunt de partij tegen Antwerp uit handen liet glippen. De coach van de Rouches gaf toe dat het spelpeil na rust onvoldoende was. Al waren er ook verzachtende omstandigheden.

Het was immers wel puzzelen voor Preud'homme om de basiself ineen te timmeren. "Gezien het aantal afwezigen hadden we een bepaald strijdplan vastgelegd. We zijn 's ochtends ook Laifis verloren. Hij was ziek, er zal ook wel enige vermoeidheid aan de basis liggen. Te veel spelers moesten op een andere positie spelen. En dat tegen een fysiek heel sterke tegenstander die compleet stond."

Desondanks zag het er halfweg goed uit en had Standard zelfs kansen op 2-0. "De jongens hebben enige tijd hun taken goed gedaan. Als we met 2-0 de rust in konden, hadden we misschien nog wel wat kunnen creëren. Nu was Antwerp sterker dan ons in de tweede helft en heeft het al zijn fysieke en technische middelen aangewend. We hadden beter verwacht. We zijn tekortgeschoten, maar kunnen excuses inroepen."

Antwerp sterk op tweede bal

Preud'homme ziet wel een bepaald werkpunt naar voren komen. "Wat wel opvalt: onze twee tegendoelpunten uit bij Antwerp in de competitie kwamen er nadat we na twee lange ballen de tweede bal verloren. Deze keer is het bij de drie tegendoelpunten het geval. We moeten daar sterker op zijn, ook al is het een grote kwaliteit van Antwerp. We zijn uitgeschakeld, maar dat lag ook aan de omstandigheden."