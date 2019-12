🎥 Hoe zou het zijn met... Dániel Tőzsér? Beenharde middenvelder met gouden voeten

Hoe zou het zijn met... Dániel Tőzsér? De Hongaarse middenvelder maakte van 2008 tot en met 2012 furore in België en was voor menig verdediging een gesel omwille van zijn traptechniek. Een vaste waarde in het team. Een stofzuiger, maar wel eentje met gouden voeten.

Dániel Tőzsér kwam in 2008 aan in België waar hij deel ging uitmaken van de kern van Racing Genk. De Limburgers hadden in het seizoen 2007/08 er een snertjaar opzitten en gingen op zoek naar voetballend kwaliteit. Dat vonden ze in een 23-jarige Hongaar die overkwam van AEK Athene.

Tőzsér werd meteen in de basis gedropt door Hugo Broos. Onder zijn impuls bleef Racing Genk lang bovenin meedraaien, maar was het voetbal ondermaats. Na de winterstop viel Tőzsér uit en zakte Genk van plaats vier naar plaats acht. De gewonnen bekerfinale tegen KV Mechelen (0-2) smukte het seizoen van Genk nog wat op.

Een seizoen later was de naam van de Hongaar een constante op het wedstrijdblad van Van Geneugden. Onder meer zijn feilloze traptechniek, oog voor detail, wisselwerking met spelers en tactisch spelinzicht maakten van hem een geliefde speler in de toenmalige Cristal Arena.

Wow. Such a long time ago. We don’t have players that can take them as well anymore. I miss the days of Almen Abdi, Dániel Tőzsér and Lewis McGugan etc... 😩💭

— The 1881 Club (@the_1881_club) November 27, 2019

Uiteindelijk kwam mede onder zijn impuls in 2011 de titel voor het eerst sinds 2002 opnieuw naar Genk. Tőzsér groeide uit tot één van de smaakmakers in de competitie, scoorde 22 doelpunten, gaf 30 assists in 162 wedstrijden, en dat zorgde in 2012 voor een transfer naar Genua. Maar daar kon hij zich niet doorzetten.

Is Daniel Tozser a free agent atm? Asking for a friend. #WatfordFC — Watford Status (@WatfordStatus) September 15, 2019

In de winter van 2014 trok de Hongaar naar Watford. Daar werd hij meteen opnieuw een vaste waarde en dwong hij anderhalf jaar later mee de promotie af naar de Premier League. Tőzsér zelf bleef in de Championship en trok naar QPR, maar daar werd hij geteisterd door blessures en kwam hij amper aan spelen toe.

Tijd om terug te keren naar het geboorteland voor hem. Debrecen bood Tőzsér een contract aan en werd meteen kapitein van de ploeg. Tot op de dag van vandaag draagt hij nog steeds de kapiteinsband. Ondanks zijn knappe prestaties heeft de 34-jarige middenvelder nooit een kampioenschap gespeeld met Hongarije. In 2016 bleef hij thuis.