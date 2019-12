Jess Thorup blikt vooruit naar clash met Club Brugge: "Ze zijn terecht de beste"

Zondag ontvangt AA Gent leider Club Brugge voor de Slag om Vlaanderen. Gent-coach Jess Thorup is alvast voorbereid op de komst van de fiere leider.

Donderdag overklaste Club Brugge Anderlecht nog in de kwartfinale van de Croky Cup, zondag staat er tegen AA Gent alweer een nieuwe clash voor de boeg. Ook Jess Thorup, trainer van de Buffalo's, erkent dat blauwzwart als een machine draait.

"Ik heb de wedstrijd bekeken en ze waren echt sterk", zegt Thorup in Het Nieuwsblad. "Brugge is een team dat vertrouwen uitstraalt en worden terecht de beste club genoemd. Maar wij hebben nu ook een mooie kans om te bewijzen dat we hen aankunnen."

Thorup heeft enkel nog nare herinneringen aan de heenwedstrijd op Jan Breydel, die op 4-0 eindigde. "Ik heb ze al voldoende bekeken en ondertussen hebben we geleerd uit onze fouten. Net zoals altijd moeten we nu ook gewoon ons eigen voetbal spelen en niet hun spel volgen. We hebben het vertrouwen."