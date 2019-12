Laszlo Bölöni springt in de bres voor Lamkel Zé, maar... : "Hij verandert toch niet" & "Zulke provocaties zie ik elke week"

Wedstrijden tussen Antwerp en Standard zijn altijd fel beladen en afgelopen woensdag gingen de poppetjes opnieuw aan het dansen. Een jennend gebaar van Didier Lamkel Zé aan het adres van de thuisfans was de aanleiding. "Zo'n zaken zie je wekelijks", oordeelde Laszlo Bölöni.

De trainer van Antwerp brak niet alleen een lans voor zijn eigen speler. Hij veroordeelde ook het gedrag van de tegenstanders. "Hebben jullie al met de spelers van Standard gepraat", stak Bölöni van wal.

Reactie bij Standard

"Het stoort me dat de acties van Didier (Lamkel Zé) steeds in de schijnwerpers worden gezet. Maar wat heeft hij mispeuterd? Hij heeft het publiek uitgedaagd, dat klopt. Maar het publiek heeft hem heel de dag op de korrel genomen, en zij mogen dat omdat ze betalen voor hun ticket", verdedigde Laszlo Bölöni zijn speler.

“Ik ga niet akkoord met dat gebaar, maar wat dan gezegd over het vijftal spelers dat daar als gekken zijn opgesprongen”, aldus de Roemeense trainer. Hij heeft er nog niet met Lamkel Zé over gepraat en wel om twee redenen.

Er wordt te veel over Didier gepraat, dus ik ga dat niet meer doen.

"Waarom? Ik had hem niets te zeggen. Zulke provocaties zie je elke week in België. Door Lamkel Zé, mezelf of Jelle Van Damme (vorig jaar bij Antwerp, nvdr.) bijvoorbeeld, om andere clubs niet met de vinger te wijzen. Hoe vaak zien we een speler de supporters van de tegenpartij het zwijgen opleggen (doet vinger voor de mond, nvdr.) tijdens een viering. En ook trainers dagen uit."

Anderzijds heeft hij niet met de Kameroener gepraat omdat hij toch geen resultaat ziet. "Hij gaat niet veranderen, ook al werken we er elke dag aan", was Bölöni ten einde raad. Dus probeerde hij het over een andere boeg te gooien. "Er wordt te veel over hem gepraat, dus ik praat niet meer over Didier", grijnsde de Roemeen, en weg was hij.