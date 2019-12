Manuel Benson is hoopvol voor minuten tegen STVV: "Hopelijk eindelijk vertrokken"

Het was nog geen al te beste en leuke periode die Manuel Benson kende bij Antwerp. De flankaanvaller zorgde op Standard afgelopen woensdag wel voor een heel mooi doelpunt en hoopt daarmee vertrokken te zijn.

"Dat doelpunt op Standard... wat een ontlading", zegt Benson in Het Laatste Nieuws. "Dit is een begin. Ik ben mij blijven inzetten en nu loont het. Maar ik wil nog belangrijker zijn voor de ploeg. Niet enkel die wedstrijd op Standard."

Benson uitte zijn ongenoegen op Instangram nadat hij wist dat hij tegen Gent niet zou spelen. "Ik heb de hele voorbereiding meegedaan. Ik zat me op hotel en mijn familie was uitgenodigd. Ik was enorm gefrustreerd. Dan postte ik iets daarrond op Instagram en is dat zijn leven beginnen leiden. Uiteindelijk maalde de coach er weinig om."

Maar de 23-jarige flankaanvaller beseft dat dit nog maar het begin is. "Het is nu aan mij om mezelf te bewijzen. Het is niet dat de druk nu van de ketel is. Integendeel. Maar hopelijk ben ik nu vertrokken. Ik weet dat ze vertrouwen in me hebben."