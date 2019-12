Mignolet met lof voor Van Crombrugge: "Zonder hem was het voor ons makkelijker geweest"

Gelukkig voor Simon Mignolet was het donderdag geen koude winteravond, want anders zou hij staan rillen hebben. Veel werk om zich mee op te warmen had hij immers niet. "Dat is goed, iedereen blijft ook zijn verdedigend werk doen."

Mignolet begint stilaan in een zetel te spelen. In de competitie nog maar zeven tegendoelpunten en ook in de Beker nog maar één goal (Oostende) binnen gekregen. "Dat is niet alleen een pluim voor de verdediging, maar voor heel de ploeg. De aanvallers blijven hun verdedigend werk ook doen. Dat kan je wel eens vergeten als de tegenstander zo weinig kansen heeft. Maar ik ben dus niet één keer in de problemen gekomen."

Nochtans viel Club gretig aan. "We hebben ook niet de ploeg om achteruit te spelen. Wij moeten kunnen aanvallen. Maar je moet dat evenwicht vinden."

De aanvallers blijven hun verdedigend werk doen, dat wil je wel eens vergeten als de tegenstander zo weinig kansen heeft

Mignolet had ook nog wel lof voor zijn collega aan de overkant. "Mede dankzij Hendrik (Van Crombrugge) is de score hier niet hoger opgelopen. In de eerste helft smeet hij er lijf, leden, enkels, benen en ik weet niet wat nog allemaal tegenaan. Hij was heel sterk! Zonder hem was het voor ons makkelijker geweest."