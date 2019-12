Waasland-Beveren stopt samenwerking met aanvaller per direct

Fiorin Durmishaj is per direct geen voetballer meer van Waasland-Beveren. Dat heeft de club gemeld op haar website.

Waasland-Beveren heeft vrijdag op haar website gemeld dat het de huurovereenkomst met de aanvaller Fiorin Durmishaj onderling verbroken heeft. De 23-jarige Griek kwam in de zomer over van Olympiakos.

In totaal speelde Durmishaj tien wedstrijden voor de Waaslanders waarin hij twee keer tot scoren kwam in de beker. In de competitie kon hij niet scoren.

"Geel-blauw wil Fiorin bedanken voor zijn geleverde inzet de voorbije maanden. Veel succes in je volgende uitdaging, Fiorin", klinkt het op de website van de club.