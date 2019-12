Na zoveelste incident: "We straffen Lamkel Ze, maar blijven hem begeleiden"

Hij bracht eens te meer de poppen aan het dansen op Sclessin. Hij speelde een fantastisch partij, maar in het slot ging -niet voor de eerste keer- het licht uit bij LZ7. Al is de Kameroener uiteraard niet de enige die met de vinger kan gewezen worden.

Het Antwerp-bestuur zal het incident in Sclessin niet ongestraft laten. "Zoals steeds wanneer hij over de schreef gaat, zullen we Didier ook deze keer bestraffen", vertelt general secretary Sven Jaecques aan GvA. "Toch moeten we hem vooral blijven helpen en begeleiden, want het blijft een goeie gast. Alleen heeft hij uitleg nodig bij bepaalde dingen, want hij beseft niet dat wat hij deed niet door de beugel kan."

Ook enkele ervaren trainers laten hun licht schijnen op Lamkel Ze.

- Georges Leekens: "Supporters van de tegenpartij provoceren, dat doe je gewoon niet. Dat moet er dringend uit, zeker als hij hogerop wil geraken. Heel jammer, want hij speelde subliem. Mocht ik trainer zijn, ik zou hem beelden tonen van die vechtpartij, zodat hij de gevolgen van zijn gedrag kan inzien. En natuurlijk blijven spreken met hem. Hij zal altijd specialer blijven dan de rest, maar ik denk dat er nog hoop is!"

- Hugo Broos: "Ik snap dat de emoties al eens hoog oplopen, maar als hij herhaaldelijk in de fout blijft gaan...Ik zou zeggen: boetes, boetes, boetes! Tot hij het begrijpt. Gezien de precedenten zou Antwerp hem beter misschien enkele weken aan de kant laten zitten, maar dat zullen ze niet doen. Dan snijden ze in hun eigen vel."

- Johan Boskamp: "Als trainer word je daar strontziek van. Op een bepaald ga je als club moeten zeggen: "Ga alsjeblief weg". Je kan hem beter nu verkopen, voor hij nog stommere stoten doet."