7 zaken die we onthouden na de kwartfinale: Bye bye tweedeklassers, scorende Vormer en MVP Van Crombrugge

De kwartfinales van de Beker van België zijn achter de rug en de affiches voor de halve eindstrijd kennen we ook al. Deze zeven zaken vielen ons op doorheen een interessante bekerweek.

1. Kortrijk kan winnen

De successen in onze vaderlandse competitie blijven achterwege bij de Kerels, maar in de Croky Cup gaat het hen voor de wind. Begin december kegelden ze de Panda's uit de bekercompetitie en woensdag ging Union voor de bijl. In de competitie dateert de laatste zege toch alweer van de 'Vlasico' tegen Zulte Waregem op 19 oktober.

2. Twee stunts verwijderd van Zuid-Westvlaamse finalederby

De loting had twee extra 'Vlasico's' kunnen opleveren, maar in de plaats daarvan zijn Kortrijk en Zulte Waregem allebei de underdog tegen respectievelijk Antwerp en Club Brugge. Het zou wat zijn; de derby als finale met de Heizel als strijdtoneel.

3. Bye bye tweedeklassers

In de kwartfinale namen we afscheid van Union, de laatste tweedeklasser in competitie. Geen ploeg uit 1B (of uit een lagere reeks) dus in de halve finale, terwijl er vorig jaar met latere winnaar KV Mechelen en Union nog twee tweedeklassers in de running waren in de 1/2 finale.

4. Vormer weet de goal nog staan

Het was alweer meer dan vier maanden geleden dat Ruud Vormer zijn naam nog eens op het scorebord zag verschijnen. Hij scoorde op 13 augustus tegen Kiev in de voorrondes van de Champions League. In de JPL strooit hij met de assists (13 stuks), maar staat hij nog wel droog wat doelpunten betreft.

5. Van Crombrugge andermaal de beste Brusselaar

Commentator Filip Joos gaf het op Sporza al aan: "Er bestaat geen twijfel over wie dit seizoen de beste man is bij Anderlecht en dat is Hendrik Van Crombrugge." De doelman hield RSCA in de eerste helft meerdere malen recht. Alleen Chadli komt in de buurt als meest beslissende speler van Anderlecht, maar hij was te vaak geblesseerd.

6. Club twee maten te sterk voor Anderlecht

Vorig seizoen kon Club Brugge na 21 jaar zonder zege nog eens winnen in het Astridpark. Dan gaat het in het Lotto Park iets gemakkelijker. 0-2 was geen overdreven score. Op 20 minuten na had blauw-zwart de volledige controle over de match.

7. Antwerp dan toch nog naar de Heizel

Door werken in de Bosuil speelde RAFC zijn thuismatchen deze zomer in het Koning Boudewijnstadion. Door domme rode kaarten van Lamkel Zé en Mbokani leek er een jammerlijk einde te komen aan het Brusselse avontuur van de Great Old, maar nu kunnen ze er alsnog een vervolg aan breien. Als ze over twee matchen de maat nemen van KVK spelen ze nog één keer op de Heizel.