Peter Maes: "Heel volwassen gespeeld én doelkansen gecreëerd"

Lommel behaalde vrijdagavond een knappe en verdiende overwinning tegen ploeg in vorm Beerschot. Een serieuze opsteker voor de troepen van Peter Maes, die drie heel belangrijke punten nemen in de strijd om het behoud en hierdoor met een goed gevoel de winterstop in kan duiken.

Peter Maes had zijn huiswerk duidelijk goed gemaakt. Hij zette zijn pionnen goed neer, waardoor Beerschot nauwelijks ruimte vond. Bovendien deed Lommel het in balbezit -voornamelijk in de eerste helft- vaak uitstekend.

"We probeerden van bij de aftrap het tempo zo hoog mogelijk te leggen, zodat zij nooit het gevoel konden krijgen dat ze in de match aan het groeien waren. Dat lukte aardig! Daarnaast hebben we op een fantastische manier de vrije ruimtes gezocht, zonder veel balverlies te lijden. Dat is ooit al anders geweest."

"Ik ben dan ook enorm tevreden met wat we de eerste helft gebracht hebben. Goede organisatie, goed spel en voor de eerste keer ook veel doelkansen gecreëerd", aldus de T1 van Lommel.

"Na de pauze hadden we het moeilijk met het andere systeem van Beerschot. Dat was een goede zet van Losada. Dat vierde kwartier hadden we het even zwaar, daarna hebben we ons herpakt", besluit de T1 van Lommel.