'3,5 transfervrije voltreffers bij Westerlo in 2019': Ghandri de volgende in het rijtje?

Maandag 16 december kondigde Westerlo de komst aan van Nader Ghandri. Of beter de terugkeer. De middenvelder zat op een dood spoor bij Antwerp en maakte een transfervrije overstap van de stad naar de Kempen.

De transfer van Ghandri is een voorbeeld van het beproefde succesrecept van de Kemphanen op de transfermarkt; spelers met de nodige ervaring gratis binnenhalen. En als het kan spelers die bekend zijn bij de club.

Ondanks de komst van vers kapitaal en nieuwe eigenaars uit Turkije is het Kuipje alles behalve een duiventil. De huidige kern speelt nu toch al een hele poos samen. Ook wat trainer Bob Peeters betreft is er gekozen voor standvastigheid. Ghandri is dit jaar alweer de vijfde transfer waarvoor Westerlo geen euro moest ophoesten.

1. Christian Brüls

Begin dit jaar, net na het sluiten van de wintermercato, bood de club onderdak aan Christian Brüls. De 31-jarige middenvelder zat toen al een poos zonder club en is dit seizoen een van de smaakmakers bij Westel. Hij startte telkens in de basis.

2. Fabien Antunes

Sint-Truiden leende Fabien Antunes vorig seizoen uit aan Westerlo en deze zomer vonden beide clubs een akkoord over een transfervrije overgang. De verdedigende middenvelder die ook als linksachter kan worden ingezet is een vaste waarde.

3. Igor Vetokele

Naast Antunes en Ghandri werd er nog een oude bekende teruggehaald. Niet van de club maar van Bob Peeters. Die had Igor Vetokele onder zijn hoede bij Charlton. Na een vervelende blessure vond hij twee keer de weg naar het doel. Die cijfers kunnen nog wat beter.

4. Christof Remmer

De 26-jarige Deen kan de nodige adelbrieven voorleggen in de Scandinavische competities, maar voorlopig is het vooral een versterking in de breedte bij Westerlo. Hij haalde zes keer de basis en wordt vooral ingezet als invaller.

5. Nader Ghandri

Vorig jaar dwong hij al snel een basisplaats af onder Bob Peeters, maar tot een nieuwe uitleenbeurt liet Antwerp het deze zomer niet komen. Kwam niet in actie bij de Great Old, waardoor zijn contract in onderling overleg werd ontbonden. Westel was er als de kippen bij om hem vas te leggen.