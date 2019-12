Clement haalde teleurstellende Tau héél snel naar de kant: aanvaller niet blij, coach geeft uitleg

Philippe Clement was niet blij met de prestatie van zijn aanvallers. Toen Simon Deli verzorgd moest worden, gaf hij Dennis en Percy Tau bijsturing, maar blijkbaar had de Zuid-Afrikaan het nog niet begrepen.

Vijf minuten later haalde hij Tau op minuut 35 al naar de kant. De aanvaller was daar duidelijk niet gelukkig mee en er kon nog een slap handje af voor Clement, maar daarna ging hij mokken op de bank. Even later trok hij ontgoocheld naar binnen.

Na de wedstrijd gaf Clement meer duiding bij de hele zaak: "Tau vond zijn spel niet in deze wedstrijd", aldus de oefenmeester van Club Brugge in een eerlijke reactie. "Vandaar ook de wissel."

Al sloeg Clement ook mea culpa: "Het veld was een factor en eentje die we niet hadden verwacht. Combinatievoetbal werd zo onmogelijk. Dat is voor mij ook een leerproces, iets dat ik heb bijgeleerd om mee om te gaan."

Geen vertrouwenscrisis

"Misschien had ik een wissel moeten doen voor de wedstrijd. We hadden vooraf getraind op wat we wilden laten zien in Gent, maar hebben dat moeten bijsturen. Dat is voor mij ook iets om van bij te leren."

Hans Vanaken wilde niet te zwaar tillen aan de zaak: "Percy heeft al heel goede wedstrijden gespeeld dit seizoen voor ons. Deze keer liep het wat minder op dit veld, dit moet voor hem geen vertrouwenscrisis gaan worden."