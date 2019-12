Courtois start vanavond opnieuw bij Real Madrid, Dries Mertens op de bank bij Napoli

Vanavond moeten twee Rode Duivels nog vol aan bak met hun ploegen. Real Madrid neemt het op tegen Athletic Club en Courtois start in doel. Napoli speelt een belangrijke wedstrijd tegen Sassuolo, maar Mertens start op de bank.

Real Madrid is goed bezig in de Spaanse competitie. Ze kunnen vanavond opnieuw mee op kop van het klassement komen als ze winnen van Athletic Club. Courtois start alvast in de basis voor de Madrilenen.

Bij Napoli loopt het de laatste tijd heel wat minder. Ancelotti werd daar ook aan de deur gezet en Gattuso was zijn vervanger. De Italiaanse trainer is nog niet overtuigd door Dries Mertens, want de Rode Duivel start op de bank tegen Sassuolo.