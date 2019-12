Het beste wat Peter Zulj in het shirt van Anderlecht liet zien: "Als ik dat doe, ben ik een goeie speler"

Halverwege de eerste helft was iedereen elkaar aan het aankijken met opgetrokken wenkbrauwen. Was dit de Peter Zulj die al maanden geen deuk in een pakje boter wist te trappen? De Oostenrijker beantwoordde tegen Genk eindelijk aan de hoge verwachtingen.

Zulj kwam in de ploeg ten koste van Kayembe. Betere voeten voor de opbouw, maar minder duelkracht. Zo was de perceptie in ieder geval, want Zulj bewees het tegendeel. Hij hield Hrosovsky en Bongonda allebei uit de match. Recupereren, inspelen en verdelen... Sterkste match sinds hij bij Anderlecht zit. Hijzelf besefte ook wel dat hij voordien te weinig had gebracht. "Ik denk wel dat ik het vandaag goed heb gedaan", knikte hij. "Ik kreeg vertrouwen. Ik kreeg een kans en heb ze genomen. Ik moet constant zijn en elke week zo proberen te spelen. Als ik dat doe, dan ben ik een goeie speler."