Stijn Vreven in zak en as na de wedstrijd: "Het was ondermaats"

Het gaat van kwaad naar erger voor Sporting Lokeren. Deze namiddag hebben de Waaslanders een zware nederlaag geleden tegen Westerlo. Het werd 0-4. Stijn Vreven was enorm teleurgesteld na de wedstrijd.

Het was atypisch voor Stijn Vreven, want de trainer van Sporting Lokeren wist niet wat zeggen op de persconferentie na de wedstrijd. Hij was duidelijk enorm teleurgesteld door de prestatie van zijn ploeg en hij was het nog aan het verwerken.

"De prestatie was gewoon ondermaats", aldus Stijn Vreven. "We zullen ons moeten richten op de play-downs. Ik doe er alles aan om de club in 1B te houden, maar ik kan het niet alleen. De spelers zullen moeten opstaan."

Vreven gebruikte vooral één woord tijdens de persconferentie: onacceptabel. "Het was een enorm verschil met vorige week op het veld van Union. Het is onacceptabel dat we als thuisploeg zo afwachtend spelen. Het was een nul over de hele lijn", aldus een duidelijke Vreven.