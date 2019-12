Bob Peeters tevreden na overwinning: "Alles ligt nog kort bij elkaar"

Westerlo heeft dit weekend een vlotte overwinning geboekt op het veld van Sporting Lokeren. Het werd 0-4. Vetokele (2x), Buyl en Abrahams waren de doelpuntenmakers. Bob Peeters was na de wedstrijd tevreden.

De trainer van Westerlo denkt nog aan de tweede periodetitel. "Het is belangrijk dat je doelen stelt. Alles ligt nog dicht bij elkaar. Vorig jaar hebben we tot de laatste seconde moeten spelen om de play-downs te ontwijken."

Bob Peeters beseft dat, als ze dit weekend geen punten hadden gehaald, het er anders had uitgezien. "Als we niet hadden gewonnen, was de achterstand al zeven punten en hadden we geen voeling meer met de top. Nu is het verschil maar vier punten en er zijn nog acht wedstrijden. We waren vermoeid, maar dit weekend heeft iedereen alles gegeven en we moeten het in 2020 verder zetten."