Wouter Vrancken keek verder dan alleen de 3 punten die Malinwa pakte tegen KVO

Na een puike seizoensstart is KV Mechelen een beetje weggezakt in het klassement. Na vier matchen zonder overwinning knoopte het vrijdagavond met een thuiszege aan. Op het juiste moment volgens Wouter Vrancken en een mooie beloning na een mooi 2019.

"Dit was niet alleen op basis van vandaag een verdiende overwinning. Na een fantastisch 2019 was het voor mijn spelers mentaal ook belangrijk om het jaar in schoonheid af te sluiten", was Wouter Vrancken opgelucht na de match.

Moeilijke periode

Hij besefte dat we niet het KV Mechelen van in het seizoensbegin hebben gezien. "Voor de neutrale kijker was dit wellicht een saaie match. Ik zag daarentegen veel goede bedoelingen bij mijn spelers, maar het ontbrak ons aan energie en intensiteit."

In de tweede helft maakte Mechelen toch het verschil. "We wilden niet in mineur de winterstage in trekken. Nu willen we aan deze thuisoverwinning in toch wel een moeilijke periode nog een positief vervolg breien." Om het jaar met een 6 op 6 af te sluiten moet Malinwa donderdag winnen op bezoek bij Moeskroen.